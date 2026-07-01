Görevden Alınan CHP Aksaray İl Başkanı Özdemir: "Genel Başkanımız Özgür Özel'in Yürüdüğü Yol Bizim Yolumuzdur"

Haber: Kemal Onur ATALAY

(AKSARAY) - CHP MYK kararıyla Aksaray İl Başkanlığı görevinden alınan Bilal Özdemir, "Olağanüstü kurultay kararı dışında ne butlan yönetimini ne de aldığı kararları tanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum seçilmiş il başkanı ve yönetim kuruluyuz. Bizim seçilmiş Genel Başkanımız da Özgür Özel'dir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüdüğü yol bizim yolumuzdur. Korkmadan, yılmadan, durmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler 12 Martları, 12 Eylülleri atlatmış bir partinin neferleriyiz" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında görevden alınan 26 il başkanları arasında yer alan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, il yönetimiyle düzenlediği basın açıklamasında görevden alınmalara tepkisini dile getirdi.

Açıklamaya CHP PM üyeleri Ali Abbas Ertürk ile Elif Leyla Gümüyş, CHP Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve çok sayıda partili katıldı.

Görevden alınan CHP Aksaray İl Başkanı Bilal Özdemir, görevden alma kararının siyasi saiklerle alındığını öne sürerek, "Sarayın talimatıyla Genel Merkezimizi işgal eden, siyasi saiklerle verilmiş bir mahkeme kararına sarılan birkaç kötü adam tarafından görevden alınmışız. Bizim görevden alınmamız o kadar acil ve elzemmiş ki yerimize atayacak birini dahi bulmaya, beklemeye ihtiyaç duymamışlar" dedi.

"HUKUKİ TÜM HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

Karara sessiz kalmayacaklarını ifade eden Özdemir, "Bu karar karşısında susmayacağız. Parti hukukunun işletilmesi, örgüt iradesinin korunması ve adaletin sağlanması için demokratik ve hukuki tüm haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Cumhuriyet Halk Partisi dört duvardan ibaret bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi bir ruhtur, inançtır. Cumhuriyet Halk Partisi özgürlük demek, demokrasi demek, hukuk demektir. İşgalci birkaç kötü adam, Cumhuriyeti kurup çok partili sistemin mimarı olan bir partiye demokrasiyi hançerletiyorlar. Hukuk devletini inşa eden bir partiye hukuku yok saydırıyorlar" diye konuştu.

"Siyasi saiklerle verilen bir mahkeme kararıyla parti yönetimine gelen kişilerin yapması gereken tek karar olağanüstü kurultay kararıdır. Olağanüstü kurultay kararı hem yasal hem siyasi hem de demokratik bir zorunluluktur" diyen Özdemir, şunları söyledi:"

"Olağanüstü kurultay kararı dışında ne butlan yönetimini ne de aldığı kararları tanıyoruz. Ben ve yönetim kurulum seçilmiş il başkanı ve yönetim kuruluyuz. Bizim seçilmiş Genel Başkanımız da Özgür Özel'dir. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yürüdüğü yol bizim yolumuzdur. Korkmadan, yılmadan, durmadan mücadele etmeye devam edeceğiz. Bizler 12 Martları, 12 Eylülleri atlatmış bir partinin neferleriyiz. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız."

"BU İL BAŞKANLARI 47 YIL SONRA CHP'Yİ BİRİNCİ, SARAYDA OTURANI DA İKİNCİ YAPTI"

PM Üyesi Ali Abbas Ertürk ise, mutlak butlan kararının ardından 37 il başkanının görevden aldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dün 26 il başkanımızı ve benim ağabeyim, 25 yıldır birlikte siyaset yaptığım, dürüstlüğüyle, duruşuyla, karakteriyle örnek bir siyasi kişilik olan Bilal Özdemir Başkanımı ve onun yönetim kurulu üyelerini görevden aldılar. Ben üç yıldır Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde örgütlerden sorumlu koordinatör olarak görev yapıyorum. Bu il başkanlarımızla üç yıldır birlikte çalışıyorum. Bu il başkanları ne yaptı biliyor musunuz? 47 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ni birinci, sarayda oturanı da ikinci yaptı. O yüzden il başkanlarımız onların hedefinde."

"CHP'Yİ ERDOĞAN'IN RAHATSIZ OLDUĞU KİŞİLERDEN ARINDIRIYOR"

Bu millet sana oy vermeyi bırak önce bu milletin selamını bile alabilecek misin, ona bak. Bir de bir görevle gelmiş, Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracakmış. Yanında çalıştığı gazeteyi dolandıran basın danışmanıyla, çaycılıktan iş adamlığına terfi eden İstanbul İl Başkanı'yla, 'Ben güç aldım, dağıttım' diyen adamın oğlunu genel başkan yardımcısı yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'ni arındıracakmış. Evet, arındırıyor değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi'ni Erdoğan'ın rahatsız olduğu kişilerden arındırıyor. Kemal Kılıçdaroğlu bize bunu asla kabul ettiremez. Biz arınıyoruz. Biz sizlerden arınıyoruz. Neden arınıyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni başka yerlere pazarlayanlardan biz arınıyoruz."

Kaynak: ANKA