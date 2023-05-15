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Chp, 21 Yıl Sonra Kars'tan Milletvekili Çıkardı

Chp, 21 Yıl Sonra Kars'tan Milletvekili Çıkardı

Yerel Haberler

CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars’ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars  1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.

CHP, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde Kars'ta 21 yıl sonra milletvekili çıkardı. İnan Akgün Alp, CHP Kars  1. sıradan seçilerek milletvekili oldu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaklaşık yüzde 55'e ulaştığı Kars'ta, CHP 21 yıl sonra milletvekili çıkarmış oldu. İnan Akgün Alp, CHP'nin Kars  milletvekili oldu.

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Kaynak: ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Kars Yerel Haberler

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