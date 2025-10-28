Haberler

ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı'ndan TELE 1'e Kayyum Tepkisi

Çağdaş Gazeteciler Derneği Doğu Karadeniz Şubesi Başkanı Gençağa Karafazlı, TELE 1 televizyonuna kayyum atanmasını ve gazetecilerin tutuklanmasını eleştirerek, özgür medyaya yönelik baskılara dikkat çekti.

(RİZE) - ÇGD Doğu Karadeniz Şube Başkanı Gençağa Karafazlı, TELE 1'e kayyum atanması ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Karafazlı, "Suçlamanın ciddiyeti ile uygulanan tedbir arasında bir orantısızlık vardır. Kanalın yayınına müdahale edilmesi, çalışanlarının susturulması bu kararın arkasındaki gerçek niyetin özgür medyayı kontrol altına almak olduğunu kanıtlamaktadır. TELE 1'in yayın özgürlüğü derhal iade edilmelidir" dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Doğu Karadeniz Şubesi, TELE 1 televizyonuna kayyum atanması ve gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösterdi. Şube Başkanı Gençağa Karafazlı tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'de özgür ve eleştirel gazeteciliğin varlığına yönelik baskılar, hukuki dayanağı tartışmalı bir soruşturma ile yeni bir evreye geçmiştir. TELE 1'e kayyum atanması, demokrasimizin siciline kara bir leke olarak geçmiştir. Bu bir hukuksuzluk değil, açık bir 'çökme operasyonudur. TELE 1'e yönelik bu müdahale yalnızca bir kanalın değil, toplumun haber alma hakkına yöneliktir. Anayasa'nın güvence altına aldığı örgütlenme, mülkiyet ve basın özgürlüğü gibi temel haklar ayaklar altına alınmaktadır. Bir hukuk devletinde mahkeme kararı olmadan bir medya kuruluşuna el konulması kabul edilemez. Casusluk gibi ciddi bir suçlama üzerinden bir yayın kuruluşunun yönetimine müdahale edilmesi, yargının siyasi iktidarın sopası olarak kullanıldığı şüphesini artırmaktadır. Geçmişte görülen medya alanının tekleştirilmesi ve gazetecilerin işsiz kalması örnekleri ortadadır. TELE 1'e yönelik bu adım, o uygulamaların yeni bir versiyonudur.

Suçlamanın ciddiyeti ile uygulanan tedbir arasında bir orantısızlık vardır. Kanalın yayınına müdahale edilmesi, çalışanlarının susturulması; bu kararın arkasındaki gerçek niyetin özgür medyayı kontrol altına almak olduğunu kanıtlamaktadır. TELE 1'in yayın özgürlüğü derhal iade edilmelidir. Bizler Merdan Yanardağ'ın, TELE 1'in ve tüm gerçek gazetecilerin yanındayız. Bu hukuksuz karar geri çekilmeli; Anayasa'nın temel hak ve özgürlükleri yeniden tesis edilmelidir."

Kaynak: ANKA / Yerel
