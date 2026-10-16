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Cezayir'den gelen uluslararası öğrenciler Tomarza Kaymakamı Eser'i ziyaret etti

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Cezayir'den gelen uluslararası öğrenciler Tomarza Kaymakamı Eser'i ziyaret etti
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Cezayir'den gelen uluslararası öğrenciler, Tomarza Kaymakamı Selim Eser'i ziyaret etti. Görüşmede Tomarza ve Kayseri'nin tanıtımı, Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'ndaki akademik çalışmalar ve öğrenci değişim programları ele alındı.

Cezayir'in Brother Mentouri Constantine Üniversitesi'nden akademik inceleme ve araştırma yapmak üzere Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'na gelen uluslararası öğrenciler, Tomarza'da çeşitli temaslarda bulundu.

Doktora öğrencisi Asma Bouterfif ile Malzeme Mühendisliği yüksek lisans öğrencisi Abdelmoumen Bouterfif, Tomarza Kaymakamı Selim Eser tarafından makamında kabul edildi. Gerçekleştirilen ziyarette; Tomarza ve Kayseri'nin uluslararası öğrencilere tanıtılması, Kayseri Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nda yürütülen akademik çalışmalar ve uluslararası öğrenci değişim programları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyarette; 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları 2026' sıralamasında yer alan Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu akademisyenlerinden Doç. Dr. Ali İhsan Çelik ile Öğr. Gör. Ahmet Şener de hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu'nun uluslararası akademik iş birliklerinin geliştirilmesine ve Tomarza'nın uluslararası öğrencilere tanıtılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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