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Cezayir'de orman yangınları: 12 can kaybı, 3 gün yas

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Cezayir'de sıcak hava dalgasının ardından çıkan orman yangınlarında 12 kişi öldü. Cumhurbaşkanı Tebbun, trajedi sonrası 3 günlük ulusal yas ilan etti, bayraklar yarıya indirilecek ve kutlamalar iptal edildi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Cezayir, şiddetli sıcak hava dalgasının ardından çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, orman yangınlarında 12 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti. Tebbun, yangında hayatını kaybedenlerin aileleri için yayınladığı mesajında "Bu trajedinin ardından, 3 günlük ulusal yas ilan ediyorum. Bu süre boyunca ülke genelinde bayraklar yarıya indirilecek ve tüm kutlamalar ile ulusal spor etkinlikleri iptal edilecektir" dedi.

Cezayir'in zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Tebbun, "Orman yangınlarında vatandaşlarımızı trajik bir şekilde kaybetmiş olmamız nedeniyle üzüntülüyüz" diyerek ailelere başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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