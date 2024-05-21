Cezaevinden tahliye olan şahıs, eniştesinin ve ablasının parasını gasp etti

Adana'da 23 sene önce evini hacze gelen icra memurunu ve avukatı öldürüp cezaevine giren şahıs, tahliye olduktan sonra eniştesi ve ablasının 300 bin lirasını 'Bana cezaevinde bakmadınız' diyerek gasp etti. Ayrıca şahıs, eniştesini de silah zoruyla mezara götürüp ölmüş insanlara küfür ve hareket ettirip video çektirdi.

Adana'da 2001 yılında evine icra gelen iş adamı Sedat G. (61), avukat Savaş Bedir ve İcra Memuru Hasan Fındıl'ı tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından cezaevine giren ve 22 sene hapis yatan Sedat G., 1.5 sene önce tahliye oldu.

Sedat G.'nin tahliye olduğu dönemde ise ablası ev kadını S.Ş.'nin (56) eşi A.Ş.'nin (56) babası hayatını kaybetti. Babasının ölümü üzerine A.Ş.'ye 300 bin lira miras kaldı.

'Bana cezaevinde bakmadınız deyip ceza kesti'

Eniştesine miras kaldığını öğrenen Sedat G., iddiaya göre, eniştesini taziye evinden alıp ölen kardeşi Vedat G.'nin Akkapı Mezarlığı'ndaki kabri başına götürdü. Burada silah zoruyla video çeken Sedat G., ardından eniştesi ve ablasına miras kalan 300 bin lirayı, 'Bana cezaevinde bakmadınız' diyerek gasp etti. 4 kız babası A.Ş. ise evlatlarının başına bir şey gelmemesi için şikayetçi olmadı.

'Yeğenini vurdurdu'

Geçtiğimiz aylarda ise Sedat G., jandarma olan yeğeni A.D.'yi alacak verecek meselesi nedeniyle takside vurdurdu. Bunun üzerine kardeşinden korkan S.Ş., eşiyle birlikte adliyeye gidip şikayetçi oldu. İfadesi alınan Sedat G., çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Tedirgin oldum"

Halen ağabeyinden tehditler aldığını anlatan ve can güvenliği olmadığını söyleyen S.Ş., "Elim kan kokuyor, parasızım diyerek eşimin üstüne çöktü. Bana para vereceksin dedi. Eşimi bir tuzakla mezarlığa götürdü, silah zoruyla parasını elinden almışlar. Haliyle bende tedirgin oldum. Her gün telefon ediyordu, silahla evime geliyordu. Altınlarımı da bozdurup verdim" dedi.

"Böyle ağabey olmaz olaydı"

Ağabeyinin cezaevine geri girmesini istediğini anlatan S.Ş., "Cezaevinden çıkınca çok üzüldüm. İlk başta sevinmiştik ama sonra böyle yapınca üzüldüm. Gidip yeğenimi de vurdurtunca çok üzüldüm. Keşke çıkmasaydı cezaevinden. Benim paramı getirsin, geri cezaevine girsin ben ancak öyle rahatlarım. Çok korkuyorum, mağduruz. Böyle ağabey olmaz olaydı" ifadelerini kullandı.

"Kendisine cezaevinde baktım"

Enişte A.Ş. ise kendisinin zorla mezarlığa götürüldüğünü belirterek, "Beni mezarlığa götürüp video çektirdi. Silahları vardı ellerinde. Dediklerini yaptım. Sonrasında da 300 bin lira para istedi benden. O parayı da verdim. Çocuklarıma, torunlarıma bir şey olmasın istedim. Ben kendisine zaten cezaevinde elimden geldiğince baktım. Harçlıklarını gönderiyordum. Ondan yetinmedi demek ki. Çıkınca hepiniz bedel ödeyeceksiniz diyordu. Yeğenini vurunca artık korkup şikayetçi olduk" diye konuştu. - ADANA