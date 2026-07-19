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Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hafızlık belgesi takdim programı

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hafızlık belgesi takdim programı
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hafızlığını tamamlayan bir hükümlü için belge takdim programı düzenlendi. Hafızlık Belgesi, Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda, hafızlığını tamamlayan bir hükümlü için belge takdim programı düzenlendi.

Ceza infaz kurumunda manevi danışman Vaiz Muhammet Özduran rehberliğinde yürütülen hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan hükümlüye, Hafızlık Belgesi Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek tarafından takdim edildi.

Programda konuşan İl Müftüsü Ahmet Dilek, hafızlık müessesesinin önemine değinerek, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin büyük bir nimet ve sorumluluk olduğunu ifade etti. Ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik hizmetlerinin bireylerin yeniden topluma kazandırılmasına önemli katkılar sunduğunu belirten Dilek, hafızlığını tamamlayan hükümlüyü tebrik ederek emeği geçenlere teşekkür etti. Programa Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Bozüyük Cumhuriyet Savcısı Burhanettin Bayri ile Bozüyük İlçe Müftü Vekili Bekir Irmak katıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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