Cezaevi Firarisi Kırıkkale'de Yakalandı
Kırıkkale'de, hakkında 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Z., yakalanarak cezaevine geri gönderildi. Şahsın, silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma suçundan cezası bulunuyordu.
Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında hakkında "silahla birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma" suçundan 23 yıl 5 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi B.Z. yakalandı.
Şüpheli B.Z., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: ANKA / Yerel