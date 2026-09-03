Haberler

Polis, eşini indiren sürücüye 'bulaşık cezası' verdi

Polis, eşini indiren sürücüye 'bulaşık cezası' verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da kamyonetiyle fazla yolcu taşıyan sürücü, trafik uygulamasında yakalanmamak için eşini yolda indirdi. Polis durumu fark edip kadını getirdi; resmi ceza yerine sürücüye esprili 'akşam bulaşıkları yıkama' cezası verdi.

Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan sürücü Antalya'daki trafik uygulamasında fazla yolcu ile yakalanmamak için eşini yol kenarında indirdi. Durumu fark eden polis ekiplerinden sürücüye alışılmadık bir ceza gelirken ekipler tarafından resmi ceza yerine, "Bu akşam evde bulaşıkları sen yıkayacaksın" cezası verildi.

Olay, Çavdır-Korkuteli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'un Çavdır ilçesinde yaşayan Vesile ve Ünal Oral çifti, kamyonetleriyle seyir halindeyken yol üzerinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gördü. Araçta yasal yolcu kapasitesinin üzerinde kişi bulunması nedeniyle sürücü Ünal Oral, uygulama noktasına gelmeden hemen önce eşi Vesile Oral'ı araçtan indirerek yoluna devam etti. Sürücünün bu hamlesi uygulama yapan polis ekiplerinin gözünden kaçmadı. Uygulama noktasında kamyoneti durduran ekipler, sürücünün eşini yol üzerinde bıraktığını fark etti. Bunun üzerine ekip otosuyla kadının bulunduğu yere giden polis ekipleri, Vesile Oral'ı alarak uygulama noktasına getirdi. Yaşanan durum üzerine sürücü ile polis memuru arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Polis memuru, önce sürücüye kaç yıllık evli olduğunu sordu. Ardından ise sürücüye resmi bir ceza yerine esprili bir "ev cezası" verdi. Polis memuru sürücüye, "Şimdi size ceza yazmayacağım. Bugün akşam bulaşıkları sen yıkayacaksın. Eğer ki yıkamazsa bana haber verin. Bu kadını buraya kadar yürüttü, ben de cezayı yazdım. Bugün bulaşık olmasa bile toplamaya yardım edeceksin" dedi.

Polisin esprili uyarısı karşısında sürücü ve eşi gülümserken, yaşanan anlar uygulama noktasında renkli görüntülere sahne oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Turizm kentini deniz dronlarıyla vurdular! Serinlemek isterken kabusu yaşadılar

Denize girerken kabusu yaşadılar! Kentte art arda patlamalar yaşandı
Altın yeniden sahnede! 7 aydır böylesi görülmemişti

Altında 7 ay sonra bir ilk!
Özgür Özel kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı

Bir isim kendi cumhurbaşkanı adaylığına kapıyı kapattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürücülerin canını sıkacak haber! Akaryakıta peş peşe zam

Bir günde ikinci kötü haber! Çifte zam geliyor
Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine soğuk duş

Fener yönetimine olay hareket!
Girne'deki faciada kahreden detay! Kaybolan Nihat, ailesine sürpriz yapmak için gemiye binmiş

Ailesinin haberi yoktu! Facia gemisine binme nedeni kahretti
Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı

Vatandaşın sofrasına gidecekti! Kilolarcası son anda yakalandı
Casperlar suç örgütünün 'çocuk yapılanmasına' dava! Karıştıkları suçlar akıl alır gibi değil

Casperlar'ın bir de 'çocuk yapılanması' varmış! İddialar çok vahim
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu

İşte milyonların garantilediği maaş zammı! Tablo netleşiyor