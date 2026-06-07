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Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü ilk kez kutlandı

Eskişehir'de Ceza İnfaz Personeli Günü ilk kez kutlandı
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Adalet Bakanlığı'nca geçen yıl ilan edilen 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, bu yıl ilk defa Eskişehir'de konser, piknik, çelenk sunumu ve adliye ziyareti gibi etkinliklerle kutlandı.

Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz yıl 6 Haziran'ın 'Ceza İnfaz Personeli Günü' olarak ilan edilmesinin ardından bu özel gün bu yıl ilk defa resmi etkinliklerle kutlandı.

Eskişehir'de bulunan ceza infaz kurumlarında görevli personel için hafta genelinde konser, piknik ve açık hava sineması gibi çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Kutlama programı kapsamında Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personeli, Vilayet Meydanı'nda bir araya gelerek, Atatürk heykeline çelenk sundu.

Törenin ardından Eskişehir Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve personeli, Eskişehir Adliyesi'ne giderek, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ı ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak'ı makamlarında ziyaret etti. Ziyarette tüm infaz personelinin gününü kutlayan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, ceza infaz personelinin görevlerini kahramanca ve fedakarca yaptıklarını vurgulayarak, "Sizler Türk adalet sisteminin en önemli ve vazgeçilmez sac ayaklarından birinin temsilcilerisiniz. Toplum düzeninin sağlanmasında üstlendiğiniz sorumluluk kritik bir öneme sahip. Tüm ceza infaz personelimizin günlerini kutluyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda infaz personeli tarafından Başsavcı Karakülah'a ve Adalet Komisyonu Başkanı Sazak'a çiçek takdim edildi. Program, adliye binası önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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