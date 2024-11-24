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Ceylanpınar'da Öğretmenlerden Göçer Çocuklara Sürpriz

Ceylanpınar'da Öğretmenlerden Göçer Çocuklara Sürpriz
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde öğretmenler ve gönüllüler, elektrik ve suyun olmadığı bölgede yaşayan çocuklara yaş pasta ve oyuncak hediye ederek sürpriz bir etkinlik düzenledi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde elektrik ve suyun olmadığı kırsal bölgeye ulaşan öğretmen ve gönüllüler, zor şartlarda yaşayan çocuklara oyuncak hediye edip yaş pasta dağıttı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırında yer alan ilçesi Ceylanpınar'da bir grup gönüllü ile buluşan öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler gününde elektrik ve suyun olmadığı TİGEM bölgesinde yaşayan göçer çocukları unutmadı. Kendileri için kutlanan günde öğrencileri unutmayan öğretmenler, hazırladıkları yaş pastalar ve aldıkları oyuncaklarla adeta kuş uçmaz, kervan geçmez denilen Mengalan bölgesine gitti.

Tek düşündükleri yine öğrencileri oldu

Gönüllüler ile öğretmenler, zor şartlarda yaşayan çocuklara büyük bir sürpriz yaptı. Daha önce de bir çok defa çocuklara sürpriz yapan gönüllülerin araçlarını gören çocuklar, büyük bir heyecanla onlara doğru koştu.

Gönüllüler ve öğretmenlerle buluşan çocuklar, çeşitli oyunlar oynadı. Çocukların aileleri de bu heyecana uzaktan izleyerek ortak oldu. Hediyelerini alıp çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, kendi öğretmenleri ile Türkiye'nin değişik illerindeki öğretmenlerin yaptırdığı pastaları keserek yedi.

Günün sonunda büyük bir mutluluk yaşayan çocuklar, organizasyonu yapan Çocuklar Mutlu Olsun Yeter isimli gönüllü grubun temsilcisi Elif Bulut ile öğretmenlere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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