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Ceylanpınar'da Kanalizasyon Çalışması Sırasında Göçük: 4 İşçi Toprak Altında Kaldı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde gerçekleştirilen kanalizasyon çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucunda 4 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen ekipler, bir işçiyi kurtardı, diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı.

Olay, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Özbek Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki kanalizasyon çalışmaları sırasında toprak kayması sonucunda kanalda çalışan 4 işçi toprak yığını altında kaldı.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, 4 işçiden birini toprak altından sağ olarak çıkardı. Yaralı çıkarılan işçi, sağlık ekipleri tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler, toprak altında kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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