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Ceylan Karavil Park'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Kutlamaları

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Diyarbakır'daki Ceylan Karavil Park AVM, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde engelli bireylerin halk oyunları gösterisi ve el sanatları sergisi yer aldı.

Ceylan Karavil Park'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi olan Ceylan Karavil Park AVM, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde kapısını engelle bireylere açarak çeşitli etkinliklerle kutlamalarını sağladı.

Ceylan Grup ve Karavil Grup ortaklığında hayata geçen kiralama ve yönetimi ENS Danışmanlık tarafından yapılan Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en büyük alışveriş merkezi Ceylan Karavil Park AVM'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamalarını Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali İhsan Su'nun katılımıyla engelli bireylerin gerçekleştirmiş olduğu halk oyunlarıyla kutlandı.

Vali Ali İhsan Su ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, engellerine rağmen yapmış oldukları çeşitli hediyeler ve el sanatları ürünlerini sergileyen engelli vatandaşların sergilerini gezerek Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nü her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdür Kemal Türk, bu yılda özel gereksinimli bireylerin kendi elleriyle yapmış oldukları ürünleri burada sergileyerek kutladıklarını söyledi.

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirten Türk, "Her sene 3 Aralık'ta belli etkinlikler yapıyoruz. Bu yılda Vali Beyin izni ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir sergi açtık. Sergimizde yıl boyunca özel gereksinimli bireylerin kendi elleriyle yapmış oldukları deri işlemeciliği, ahşap boyama ve örgü gibi çeşitli ürünleri burada sergiliyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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