Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nin İlk Konukları Gaziler ve Şehit Aileleri

Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi’nin ilk konukları gaziler, aileleri, şehit aileleri ve yakınları oldu.

Ceyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nin ilk konukları gaziler, aileleri, şehit aileleri ve yakınları oldu.

Başkan Hülya Erdem, "19 Eylül Gaziler Günü" nedeniyle düzenlenen törene katıldıktan sonra gaziler ve şehit ailelerini misafir etti. Bu sırada kısa bir konuşma yapan Hülya Erdem, şunları söyledi:

"Açılışını gururla gerçekleştirdiğimiz ve adını bu topraklarda yetişip dünya edebiyatında söz sahibi olmuş Yaşar Kemal koyduğumuz merkezimizde yine bu topraklar için canını hiçe saymış, hayatını adamış saygıdeğer insanlarımızı ve ailelerini ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanı veriliş tarihi olan 19 Eylül, her yıl bilindiği gibi Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Bizler de bu günün anlam ve önemine istinaden gazilerimiz, aileleri ve şehit aileleriyle, yakınlarıyla bir arada olmanın onurunu yaşıyoruz.

"BAŞTA GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE TÜM GAZİ VE ŞEHİLERİMİSİ SAYGI, RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ"

Yakın zamanda açılışını yaptığımız Yaşar Kemal Kadın ve Gençlik Yaşam Merkezi'nde gazilerimiz ve şehitlerimizin ailelerini ağırlamaktan onur duyduk. Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere hayatını kaybetmiş tüm gazilerimiz ile şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyor, bugün aramızda olan tüm gazilerimize şükranlarımı sunuyor, uzun ömürler diliyorum" diye konuştu.