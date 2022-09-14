Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Başvurular gece itibarıyla başladı"

Yerel Haberler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 'Başvurular gece itibarıyla başladı'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı."

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İlk Evim İlk İş Yerim İklim Değişikliği Murat Kurum Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title