Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Başvurular gece itibarıyla başladı"
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İlk Evim İlk İş Yerim Projemiz açıklandıktan sonra heyecanla başvuru yapmayı bekleyenlere iyi bir haberim var. Başvurular gece itibarıyla başladı."
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel