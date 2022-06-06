Çevre için yürüdüler - Haberler

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Çevre için yürüdüler

İhlas Haber Ajansı - Lider Olgun - Yerel
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Çevre için yürüdüler Şahinbey Belediyesi 5-12 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürü personelleri ile birlikte yürüyüş etkinliği düzenledi.

Çevre için yürüdüler

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi 5-12 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Koruma Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Sağlık Müdürü personelleri ile birlikte yürüyüş etkinliği düzenledi.

Yeşil Vadi Millet Bahçesi'nde düzenlenen "Çevre Yürüyüşü Etkinliği"ne Şahinbey Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü personellerinin yanı sıra Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel ve İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu katıldı.

"Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmalıyız"

Şahinbey Belediye Başkan Vekili Cuma Güzel, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istediklerini belirterek, "Şahinbey Belediyesi olarak Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'nun çevreye olan hassasiyetini tüm Türkiye biliyor. Bu anlamda evinin önünü temiz tutan vatandaşlara hijyen seti hediye ediyoruz. Çevre Koruma Haftası nedeniyle Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın çevrelerini temiz tutmalarını istiyoruz. Çünkü gelecek nesillere tertemiz bir dünya ve Gaziantep bırakmalıyız. Bu anlamda bizlere destek olan İl ve İlçe Sağlık Müdürümüze çok teşekkür ediyorum" dedi

"Çevremizin kıymetini bilelim"

Oluşturulan yeşil alanların kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu, "Şahinbey Belediyemizin katkılarıyla Yeşil Vadi Parkı'nda yürüyüş düzenliyoruz. Çevre Günü demek yaşanılan alanların sağlıklı bir hale getirilmesi demek. Buraları doğru düzgün ve güzel kullanmak demek. Yeşil Vadi Parkı'nın daha önceki ve şimdiki hali arasındaki farkı çok iyi biliyoruz. Bunun kıymetini bilmek ve bizden sonraki nesillere de en iyi şekilde bırakmak kıymetli bir görevdir diye düşünüyorum. Bu anlamda katkılarından dolayı Şahinbey Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

İhlas Haber Ajansı / Lider Olgun - Yerel

Çevre Koruma Haftası Şahinbey Belediyesi Şahinbey Yerel Haberler

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