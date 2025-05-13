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Çevirinin Kültür İnşası Üzerine Panel Düzenlendi

Çevirinin Kültür İnşası Üzerine Panel Düzenlendi
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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu iş birliğiyle düzenlenen panelde, çevirinin kültürel aktarımındaki rolü ele alındı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi iş birliğinde "Çevirinin Kültür İnşası ve Aktarımındaki Rolü" paneli düzenlendi.

Erdoğan Büyükkasap Kongre Merkezinde düzenlenen programa, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Atatürk Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Dr. Ömer Gök, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Rektör Levent, yaptığı konuşmada çevirilerin zaman zaman politik sebeplere yol açabildiğine dikkat çekerek, bu panelin bu açıdan büyük önem taşıdığını vurguladı. Çocuk masallarının derlenmesi konusuna da değinen Rektör Levent, çocuklarımızın kendi kültürlerine ait masallarla büyümesinin son derece kıymetli olduğunu belirterek bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Açılış konuşmaların ardından Oturum Başkanı Prof. Dr. Kenan İnan başkanlığında Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam ve Doç. Dr. Sinem Bozkurt "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü Eseri Örnekleminde Çeviride Kültürel Yakınlığın Belirleyiciliği Üzerine", Doç. Dr. Eylem Aksoy Alp " Annie Ernaux'un Yapıtlarının Çevirilerinde Kültür Aktarımı", Prof. Dr. Faruk Gürbüz " Kutsal Metinlerin Çevirisi Bağlamında Kültürel İnşası ve Aktarımındaki Rolü", Dr. Öğr. Üyesi Filiz Kayalar "Göçmen Edebiyatında Çeviri: Alis vs. Aliems Romanında Kültür Aktarımı" konularını ele aldı.

Belge takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından panel sona erdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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