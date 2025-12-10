Çevik kuvvet personelinden şehitler için anlamlı anma

İstanbul Beşiktaş'ta 10 Aralık 2016'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit düşen kahramanlar, Bitlis'te unutulmadı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü personeli, saldırının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir anma programı gerçekleştirdi. Çevik Kuvvet personeli tarafından kar yağışı altında yapılan eğitim ve şınav görüntülerinden özel bir anma videosu hazırlandı. Hazırlanan videoda, vatan uğruna can veren şehitlerin aziz hatırasına vurgu yapılarak, emanetlerinin emin ellerde olduğu mesajı verildi.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin aziz hatırası, yüreklerimizde ve görev şuurumuzda ilelebet yaşayacaktır" ifadelerini kullanarak tüm şehitler rahmet ve minnetle anıldı. - BİTLİS