Cevdet Yılmaz, Sırrı Süreyya Önder'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün vefat eden Sırrı Süreyya Önder'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vefat eden TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ailesini ve DEM Parti heyetini Şişli Florence Nightingale Hastanesi'nde ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti. - ANKARA