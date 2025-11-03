Haberler

ÇETKODER Çevre ve Tüketici Ödülleri Sahiplerini Buldu

Güncelleme:
Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) tarafından düzenlenen ödül töreninde 300 kişi onur ve başarı ödülleriyle ödüllendirildi. Törende yerel sanatçıların performansları ve toplumsal bilinç vurgusu dikkat çekti.

Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER) tarafından her 5 yılda bir düzenlenen çevre ve tüketici ödülleri, bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Programda 300 kişiye onur ve başarı ödülleri takdim edildi.

Mersin Şoförler ve Otomobilciler Odasında düzenlenen törene Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, önceki dönem Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever ile eski milletvekilleri, bazı bürokratlar ve STK temsilcileri katıldı.

Törende yerel sanatçılar Mersinli İsmail, Bedi Şaraplı, Ferhat Doğan ve Alaattin Sarı'nın konuşmaları salonda duygu dolu anlar yaşattı.

"Sevgi ve bilinç oluşturmak istiyoruz"

ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, yaklaşık iki saat süren programda yaptığı sunum ve konuşmayla salondan yoğun alkış aldı. Göktaş, çevre ve tüketici haklarına dikkat çekerek, "Yüce Türk milleti için çalışan, çevreye ve tüketiciye sahip çıkan herkesi takdir etmek için buradayız. Katılımınız bizleri onurlandırdı" dedi.

Toplumsal bilinç ve sevgi vurgusu yapan Göktaş, "Amacımız insanlara sevgiyi aşılamak. Barış, sevgi ve saygı parolamızdır. Balık suyu seviyorsa, ben de herkesi seviyorum" ifadelerini kullandı.

Göktaş, bu organizasyonun; emek veren bireylerin görülmesini sağlamak ve toplumu çevre ve tüketici hakları konusunda daha duyarlı hale getirmeyi amaçladığını söyledi.

300 kişi ödüllendirildi

Törende toplam 300 kişiye ödül verildi. 180 kişiye 'onur nişanı', 120 kişiye 'altın orkide nişanı' takdim edilirken, tüm ödül sahiplerine ayrıca altın madalya verildi. Ödül alanlar arasında İhlas Haber Ajansı Mersin Muhabiri Hüseyin Kar da yer aldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
