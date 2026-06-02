Giydikleri olay yaratır! Dominik Szoboszlai'den ilginç kombin seçimi

Macaristan Milli Takımı, 5 Haziran'da Finlandiya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kampın ilk gününde tüm gözler yeşil sahadan çok, Liverpool’un yıldız orta sahası Dominik Szoboszlai’nin üzerindeydi.

SZOBOSZLAI'DEN CESUR TERCİH

Kampa katılmak üzere tesislere giriş yapan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, alışılmışın dışındaki iddialı kombini ve özgün tarzıyla dikkat çekti. Kendine has stilini cesur parçalarla birleştiren Szoboszlai, kamp girişinde objektiflere yansıyan görüntüsüyle kısa sürede gündemin ilk sırasına oturdu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yıldız futbolcunun ezber bozan bu tarzı, sosyal medyayı ikiye böldü. Bazı futbolseverler, Szoboszlai'nin gözlüklerinden ayakkabılarına kadar olan bu cesur seçimini "ikonik" ve "Avrupa modasına yön veren bir vizyon" olarak nitelendirdi ve Liverpoollu yıldızın özgüvenine tam not verdi. Bir diğer kesim ise yıldız ismin tercihlerini abartılmış ve uyumsuz buldu.