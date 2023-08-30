Çetin ve İzol'un barış gayreti takdir topladı

Adem Kılıç ile iş insanı Mehmet Nergiz arasında yaşanan husumet AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Edip İzol'un gayretiyle son buldu.

Adem Kılıç ile iş insanı Mehmet Nergiz arasında yaşanan husumet AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin ve önceki dönem AK Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Edip İzol'un gayretiyle son buldu.

HÜDA Par'lı Adem Kılıç ile Siverekli Mehmet Nergis'in bir yanlış anlaşılmadan dolayı yaşadıkları husumet Av. Mustafa Edip İzol'un girişimleri AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin gayretleri ile her iki aile barış yemeğinde buluşarak husumete son verdiler.

"Çetin, Göçer ve İzol takdir topladı"

Olayın başından beri tarafları sükunetle ikna etmeye çalışan önceki dönem Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Edip İzol'un girişimleri AK Parti İl Başkanı Murat Çetin ve HÜDA Par Gaziantep İl Başkanı Faruk Göçer'in gayretleri sonucu barışan aileler barış yemeğinde kucaklaşarak kırgınlık ve düşmanlığa son verdiler.

7 Temmuz 2023 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle AK Parti Gaziantep İl Başkanı olarak atanan ve göreve geldiği günden beri çalışmaları ile göz dolduran AK Parti Gaziantep il Başkanı Murat Çetin'in barış ile sonuçlanan gayreti ve çabası herkes tarafından takdir edildi.

Kılıç ve Nergiz aileleri arasında yaşanan husumete son verildiğini duyuran AK Parti önceki dönem İl Başkan Yardımcısı Av. Mustafa Edip İzol, "Nergiz ve Kılıç aileleri arasında yaşanan hadise çabalarımız sonucu husumete dönmeden Barış ile sonuçlandı. Emeği geçen İl Başkanımız Murat Çetin, HÜDA PAR İl Başkanımız Faruk Göçer, Şehitkamil İlçe Başkanımız Mehmet Yılmaz ve Dernek Başkanlarımıza teşekkür ederim"dedi. - GAZİANTEP