Çeşme'de 73 yıllık bayramlaşma geleneği

Turizm cenneti Çeşme'nin, dünyaca ünlü denizi, kumu ve termal suları ile tanınan Ilıca Mahallesi'nde, 1949 yılında Cumhuriyet Bayramı'nda, bayramlaşma ve toplu fotoğraf çektirmeyle başlayan, verilen uzun aranın ardından 2006 yılından bu yana her Kurban Bayramı'nın 3'üncü günde toplu bayramlaşma ve fotoğraf çektirmeyle devam eden bayramlaşma geleneği bu yıl da gerçekleşti.

Ilıca Kültür ve Sanat Derneği ve Ilıca sevdalılarının girişimiyle bu yıl 73'üncüsü gerçekleştirilen geleneksel bayramlaşma töreni sırasında, yaşlısı, çocuğu, genci çok sayıda Ilıcalı birbirleri ile bayramlaşma ve söyleşme fırsatı buldu.

"Ilıcalılar ve Ilıca sevdalıları ilke buluştuk"

Ilıca Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Gülnaz Ertan, geleneksel bayramlaşma ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sevgili Ilıcalılar, Ilıca'da oturan ve oturmayan Ilıca sevdalıları ile, kardeşliğin, sevginin, barışın ve birbirimizle kaynaşıp, paylaştığımız ve yardımlaştığımız bu bayram gününde, gelenekselleşen Ilıcalılar bayramlaşmasında bir araya geldik. Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu nice bayramlarda buluşmayı diledik" dedi.

"73 yıl önce çekilen fotoğraftan sadece Bahir Uysal hayatta"

Çok okunan dört kitabı yayımlanan Ilıcalı yazar Mehmet Culum, 73 yıllık geçmişi olan geleneksel bayramlaşma hakkında bilgi vererek, "Babalarımız, dedelerimiz, 1949 yılının Cumhuriyet Bayramı'nda, Ilıca'nın meydanı olan Rasim Palas Oteli'nin arka tarafında, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamışlar ve toplu fotoğraf çektirmişler. O fotoğraftan şu anda sadece bir kişi hayatta. O da Bahir Uysal'dır. Fotoğrafta, babasının kucağında ve 1 yaşındadır" diye anlattı.

"2006 yılında, Dursun Santürk'ün girişimiyle bayramlaşma yeniden başladı"

Bayramlaşmanın gelenekselleştiğini anlatan Culum, "2006 yılında, Dursun Santürk'ün girişimiyle, Ilıca Taş İskele'de, toplu fotoğraf çektirerek bayramlaştık. Kurban Bayramı'nın üçüncü günü, saat 15.00'te buluşmuştuk. O zamandan bu yana bayramlaşma devam etti. Bir dönem organizasyonu, Dursun Santürk'ten ben devraldım. 13 yıl kadar ben yürüttüm. Ardından Ilıcalı kardeşlerime, 'Benden bu kadar. Artık siz devralın' dedim. Ilıca Kültür ve Sanat Derneği kurulmuştu. Hepimiz derneğe üyeyiz. Son birkaç yıldır dernek önayak oldu ve bayramlaşma gerçekleşti. Gençler bu geleneği devam ettiriyorlar. Umarım uzun yıllar devam eder" diye konuştu.

Ilıcalılar'ın geleneksel bayram buluşması, toplu fotoğraf çekimi ve lokma ikramı ile son buldu. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel