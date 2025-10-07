Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Gazze için Sessiz Yürüyüş

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü saldırılar tüm dünyada tepkilere neden olurken, bölgede yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenciler yürüyüş gerçekleştirdi. Yapılan basın açıklamasında Gazze'de soykırım yaşandığı vurgulanırken Filistin bayrağı renklerindeki balonlar özgürlük için gökyüzüne bırakıldı, yürüyüş ise havadan görüntülendi.

İsrail'in Gazze'de sürdüğü saldırılara ve yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla dünyada ve Türkiye'nin birçok ilinde yürüyüşler yapılarak tepki gösteriliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de öğrenciler ve akademisyenlerin katılımıyla Gazze için 'sessiz' yürüyüş gerçekleştirildi. Burada yapılan basın açıklamasında geçmişten bugüne Gazze'de bir soykırım yaşandığı belirtildi, Sumud Filosu'nda yer alanlara verilen destek ifade edildi. Ardından Filistin bayrağı renklerindeki balonlar özgürlük için gökyüzüne bırakıldı. Ellerinde "İnsanlık unutur, toprak unutmaz", "Özgür Filistin" yazılı pankartlarla yürüyen kalabalık ise havadan görüntülendi.

"Yapılan hiçbir uygulama engelleyemedi, kimse hayır demedi"

Yürüyüşe katılanlardan Dahiliye Uzmanı Dr. Hüseyin Çalışır, "2 yıl önce 7 Ekim gününden itibaren bir kısım bunu yeni yeni duymaya başladı lakin yıllardır olan bir soykırımın gün yüzüne çıkmış haliydi. Süreç eskiden beri devam etmekteydi, Gazze'deki mazlum halk, yıllardır dünyanın anlamak, görmek istemediği gerçeği bugün dünyaya haykırıyor. Tek taraflı olan bir zulüm, yapılan hiçbir uygulama bunların zulmünü engelleyemedi, kimse hayır demedi" dedi.

"Hekim adayları olarak farkındalık oluşturalım istedik"

Yaşananların kabul edilemez olduğunu söyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Melih Baha Harman, "Hekim adaylarıyız, sadece hastalıklarla uğraşmayalım, bir yandan da çevremizde olanlara hakim olalım istiyoruz. O niyetle buradayız. 2 yıl diyoruz ama 70 yılı aşkın süredir bir soykırım süreci var. Hekim adayları olarak böyle bir yürüyüş gerçekleştirelim, farkındalık oluşturalım istedik. Allah yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.

"Küçükken bu tarz kötülüklerin tarihte kaldığını zannederdik"

Yürüyüşe katılan bir başka 3'üncü sınıf öğrencisi Emirhan Gümüştaş ise "Gazze için sessiz yürüyüş yapmak için geldik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkiye'nin en köklü sağlık ve eğitim kurumlarından bir tanesi. Bu okuldan yetişen öğrenciler alanında çok başarılı hekimler olmasının yanı sıra aynı zamanda çevresindeki sosyal sorunlara duyarlı birer öğrenci olarak yetişiyor. İlk yürüyüşümüzü bizler birinci sınıftayken gerçekleştirdik. Gazze'de çok acı, çok tarihi bir olay yaşanıyor. Modern dünyanın gözü önünde bir soykırım yaşanıyor. Bu olağanüstü kötülüğe karşı da bizler tepkiliyiz ve bu tepkimizi ortaya koymak istiyoruz. İnşallah dünyada süregelen tepkiler daha da artarak devam eder ve bir gün bu insanlık dramı son bulur diye umut ediyoruz. Küçükken bunları tarih kitaplarında okurken bu tarz kötülüklerin tarihte kaldığını zannederdik meğerse güncel olarak da bunlar varlığını devam ettiriyormuş" diye konuştu. - İSTANBUL