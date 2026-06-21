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Çermik'ten Gazze'ye gönül köprüsü

Çermik'ten Gazze'ye gönül köprüsü
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Diyarbakır Çermik'te ÇEDES projesi kapsamında öğrencilerin topladığı yardımlar, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Gazze'ye ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar yerine ulaştırıldı.

Çermikte Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesine katılan öğrenciler, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere yardım kampanyası düzenledi. Gerçekleştirilen çalışmalarda toplanan yardımlar yerine ulaştırıldı. Öğretmenlerin topladıkları yardımlar, Gazze'de ihtiyaç sahibi mazlumlara gıda olarak dağıtıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran, "Dayanışma ve paylaşma bilinciyle bu anlamlı çalışmaya destek veren tüm öğretmenlerimize duyarlılıkları ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, iyiliğin ve kardeşliğin güçlenmesine vesile olan bu örnek davranışı takdirle karşılıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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