Çermikli iş adamı Demiroğlu, mezun olduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak verdi

Çermikli iş adamı Demiroğlu, mezun olduğu okulda 1. sınıf öğrencilerine oyuncak verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Almanya’da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti. Oyuncaklar çocuklar tarafından sevinçle karşılandı; Demiroğlu memleketinin sosyal, kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı sürdüreceğini açıkladı.
Almanya'da yaşayan Çermikli iş adamı Halit Demiroğlu vefa örneği göstererek, mezun olduğu Cumhuriyet İlköğretim okulu 1. sınıf öğrencilerine oyuncak hediye etti.
Öğrencilerin ilgilerine göre dağıtılan oyuncaklar, çocuklar tarafından sevinçle karşılandı. İş adamı Halit Demiroğlu; memleketinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayarak, insanların gönüllerine dokunmaya devam edeceğini açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı