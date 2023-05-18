Çerkezköy Belediyesi'nin Çanakkale Şehitliği Gezileri Başladı

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'a kadar haftanın 4 günü Çanakkale Şehitliği’ne düzenlenecek ücretsiz gezilerin ilki, 5 otobüs ile dün gerçekleştirildi.

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 18 Haziran'a kadar haftanın 4 günü Çanakkale Şehitliği'ne düzenlenecek ücretsiz gezilerin ilki, 5 otobüs ile dün gerçekleştirildi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından 18 Haziran'a kadar haftanın 4 günü Çanakkale Şehitliği'ne düzenlenecek ücretsiz gezilerin ilki, dün gerçekleştirildi.

Geziye katılan vatandaşlar, sabah saat 06.00'da Çerkezköy Kentpark'tan yola çıkarken, 10.00 gibi Çanakkale Şehitliği'ne ulaştı. Tarihi yarımadada bulunan Seyit Onbaşı Anıtı, Şahindere Şehitliği, Abide, Anzak Koyu, Sahra Hastanesi, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı'nı gezen vatandaşlar, gezi sonrası saat 17.30'da Çerkezköy'e doğru hareket etti.

"TÜM VATANŞARIMIZ ÇANAKKALE'Yİ GÖRMELİ"

Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, 'Çerkezköy Tarihiyle Yeniden Buluşuyor' sloganı ile düzenlenen gezilere katılımın yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti, şu sözlerle dile getirdi:

"Tarihimizde çok önemli bir yeri olan ve 250 bin vatan evladının şehit olduğu tarihi yarımadayı Çerkezköy'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın görmesini, bu eşsiz zaferin nasıl kazanıldığını idrak etmesini, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Mehmetçiklerimizin hangi şartlar altında düşmana 'dur' dediğini, Türk askerinin Çanakkale'yi nasıl geçilmez yaptığını yerinde görmek için Çanakkale Gezileri düzenliyoruz.

18 Haziran tarihine kadar her hafta Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günü düzenleyeceğimizi açıkladığımız gezilerimize başvuralar ilk iki gün içerisinde doldu. Gezilerimize kayıt yaptıran 3 bin 127 vatandaşımızı 18 Haziran tarihine kadar 'Şehitler Diyarı' tarihi yarımadaya götürerek, eşsiz zaferimizin kazanıldığı vatan topraklarını görmelerini, o tarihi dokuyu hissetmelerini sağlayacağız. Gezilerimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."