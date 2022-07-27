Çerkezköy Belediyesi'nden Lgs Başarısı

Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi'nde eğitim görerek Liselere Geçiş Sistemi'ne ( Lgs ) hazırlanan 70 öğrenciden 18'i nitelikli liselere girme başarısı gösterdi.

Çerkezköy Belediyesi tarafından kurulan ve 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik dört farklı branşta kursların verildiği Çerkezköy Halk Akademisi'nden 70 öğrencinin bu yıl LGS'ye girdiğini belirten Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, "Halk Akademimizde 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik branşında uzman öğretmenlerimiz tarafından takviye ve destek kursları verdik. Öğrencilerimizi en iyi şekilde LGS'ye hazırlamaya çalıştık. Sonucunda da 70 öğrencimizden 18'i nitelikli liselere, 47 öğrencimiz de kentimizdeki diğer Anadolu Liselerine girmeyi başardı" dedi.

İKİ ÖĞRENCİ FEN LİSESİ'Nİ KAZANDI

Halk Akademisi öğrencilerinden ikisinin Fen Lisesi, 11'inin nitelikli Anadolu Lisesi ve beşinin de nitelikli Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerine girmeyi başardığını sözlerine ekleyen Akay, "Öğrencilerimizden Alkın Demirkol sınavda yüzde 1,44'lük dilime girerek Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi'ni kazandı. Yağmur Özcan isimli öğrencimiz de yüzde 5,87'lik dilime girmeyi başararak Mardin Midyat Fen Lisesi'ni kazandı" diye konuştu.

Akay, "LGS'de yüzde 10'luk dilime giren öğrencilerimizden Rana Karakaş, Iraz Arslan, Elasu Gürhan, Ceylin Akın, Yusuf Emin Şirin, Delilay Mahim, Ali Yüşa Ergene, Zeynep Usta, Meldanur Köse ve Meryem Sançmış Çerkezköy Anadolu Lisesi'ni, Emre Kırmızıgül de Kapaklı Anadolu Lisesi'ni, Halime Ceylin Yakan, Göksu Bulut ve Salim Can Özderici isimli öğrencilerimiz Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni, Mustafa Muhiddin Yazı isimli öğrencimiz de Veliköy OSB Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kazandı kazandı" dedi.

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARILAR DİLİYORUM"

LGS yerleştirme sonuçlarına göre 47 öğrenci de Tekirdağ'daki diğer Anadolu Lisesi ve Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerine girmeye hak kazandığını kaydeden Akay, "Tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, bundan sonraki eğitim-öğretim hayatlarında başarılar diliyorum. Ayrıca Halk Akademisi'nde öğrencilerimizin LGS'ye hazırlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bizlere güvenerek çocuklarını Halk Akademimize kaydettiren velilerimize de teşekkür ediyorum" diye konuştu.