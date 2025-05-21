Çerkes Sürgünü Anıldı, Filistin'deki Olaylar Protesto Edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde düzenlenen programda Çerkes Sürgünü anılırken, Filistin'de yaşananlar da protesto edildi. Öğrencilerin sergilediği şiir ve temsili canlandırmalar ilgi gördü.

Uzuntarla Adige Kültür Derneği tarafından Çerkes Sürgünü'nün 161. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Etkinlikte ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da kınandı. Program, sessiz yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Uzuntarla Çerkes Derneği Başkanı Sedat Yenişen konuşmasında, soykırım ve sürgünün insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olduğunu belirtti. Yenişen, "161 yıl önce Çarlık Rusyası, çocuk ve kadın ayrımı yapmadan Çerkes halkına yönelik büyük bir sürgün ve soykırım gerçekleştirdi. Yüz binlerce Çerkes, yollarda ve Karadeniz üzerinden yapılan zorunlu göç sırasında hayatını kaybetti. Bugün benzer bir trajedi Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Çerkes Sürgünü vesilesiyle tüm dünya ülkelerine çağrımızdır: Soykırımlar ve savaşlar son bulmalıdır" dedi.

Konuşmanın ardından, Uzuntarla Ali Güneri Ortaokulu Müdürü Soner Abacı tarafından şiir okundu. Öğrenciler Mina Aras, Duru Moğol, Çınar Moğol, Eslina Su Çetin, Zümre Beyaztaş ve Doruk Alp Doğruyol da çeşitli şiirler seslendirerek, sürgünün acılarını dile getirdi.

Ayrıca bazı öğrenciler, Uzuntarla'da doğmuş önemli isimleri temsilen sahneye çıktı. Ankara'nın ilk kadın doktorlarından Mediha Elden, eski milli okçu ve akademisyen Doç. Dr. İpek Kolayiş Eroğlu ile eski vali Rıdvan Yenişen temsili olarak canlandırıldı. Öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış aldı. - KOCAELİ