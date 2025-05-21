Çerkes Sürgünü Anıldı, Filistin'deki Olaylar Protesto Edildi

Çerkes Sürgünü Anıldı, Filistin'deki Olaylar Protesto Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen anma programında, 161 yıl önce gerçekleşen Çerkes Sürgünü hatırlandı. Programda, çocukların ve öğrencilerin hazırladığı şiirler ve temsili canlandırmalar ilgi çekti, ayrıca Filistin'deki saldırılar kınandı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki Uzuntarla Mahallesi'nde düzenlenen programda Çerkes Sürgünü anılırken, Filistin'de yaşananlar da protesto edildi. Öğrencilerin sergilediği şiir ve temsili canlandırmalar ilgi gördü.

Uzuntarla Adige Kültür Derneği tarafından Çerkes Sürgünü'nün 161. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Etkinlikte ayrıca, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları da kınandı. Program, sessiz yürüyüşle başladı. Yürüyüşün ardından Uzuntarla Çerkes Derneği Başkanı Sedat Yenişen konuşmasında, soykırım ve sürgünün insanlığa karşı işlenmiş en ağır suçlardan biri olduğunu belirtti. Yenişen, "161 yıl önce Çarlık Rusyası, çocuk ve kadın ayrımı yapmadan Çerkes halkına yönelik büyük bir sürgün ve soykırım gerçekleştirdi. Yüz binlerce Çerkes, yollarda ve Karadeniz üzerinden yapılan zorunlu göç sırasında hayatını kaybetti. Bugün benzer bir trajedi Filistin'de, Gazze'de yaşanıyor. Çerkes Sürgünü vesilesiyle tüm dünya ülkelerine çağrımızdır: Soykırımlar ve savaşlar son bulmalıdır" dedi.

Konuşmanın ardından, Uzuntarla Ali Güneri Ortaokulu Müdürü Soner Abacı tarafından şiir okundu. Öğrenciler Mina Aras, Duru Moğol, Çınar Moğol, Eslina Su Çetin, Zümre Beyaztaş ve Doruk Alp Doğruyol da çeşitli şiirler seslendirerek, sürgünün acılarını dile getirdi.

Ayrıca bazı öğrenciler, Uzuntarla'da doğmuş önemli isimleri temsilen sahneye çıktı. Ankara'nın ilk kadın doktorlarından Mediha Elden, eski milli okçu ve akademisyen Doç. Dr. İpek Kolayiş Eroğlu ile eski vali Rıdvan Yenişen temsili olarak canlandırıldı. Öğrencilerin performansları izleyicilerden alkış aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
Google'dan 2 milyar Gmail kullanıcısına güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin

Google'dan güvenlik uyarısı: Bu e-postayı hemen silin
'Adile' filminden ilk görüntüler geldi, benzerlik gündem oldu

'Adile' filminden ilk görüntü geldi, benzerlik gündem oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu

Nani'den Fenerbahçe yorumu: Mourinho devam ederse...
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Emma Stone'un satılığa çıkardığı malikânenin fiyatı şaşkına çeviriyor

Ünlü oyuncu milyon dolarlık evini satışa çıkardı
Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi

Üsküdar Belediyesi'ne haciz geldi
Sedat Peker: Yaşadığım sürece affetmeyeceğim 3 kişi var, biri de Süleyman Soylu

Sedat Peker'den "Soylu ile barıştınız mı?" sorusuna olay yanıt
Aslıhan ve Saruhan Hünel'in annelerini son yolculuğuna uğurladı

Ünlü ismin acı günü! Gözyaşları sel oldu
İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı

İsrail durmuyor! Türk diplomatların da bulunduğu heyete ateş açıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.