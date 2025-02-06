Trump: İsrail çatışmalar bittikten sonra Gazze'yi ABD'ye devredecek

Trump geri adım atmıyor! Skandal planın detaylarını açıkladı
Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızlıca alanı terk etti

Deprem bölgesinde büyük panik! Bakan Kacır hızla alanı terk etti
8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti

8 dükkanı, 8 de evi vardı! Bir gecede hepsini kaybetti
Şehit binbaşının son görüntüleri duygulandırdı

Şehit binbaşının son görüntüleri

Cenazesi Kırşehir'de Defnedilen Sezer Özdemir Hakkında Bilgiler

Cenazesi Kırşehir'de Defnedilen Sezer Özdemir Hakkında Bilgiler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'dan Lübnan'a geçmeye çalışırken düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybeden Sezer Özdemir'in cenazesi memleketi Kırşehir'de defnedildi. Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleriyle cenazesi teslim alınan Özdemir, camide kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İstanbul'dan Lübnan'a, oradan da yaptığı işten alacağı para için İsrail'e geçmeye çalışırken düzenlenen hava saldırısında öldürülen Sezer Özdemir'in cenazesi memleketi Kırşehir'de defnedildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan girişimlerle cenazesi teslim alınan Sezer Özdemir için Kırşehir'in Kaman ilçesindeki Merkez Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Özdemir ailesi, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Özdemir'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Sezer Özdemir'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan İsrail'e yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurmuştu. İşçilerin cenazeleri, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri sonucu teslim alınmıştı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Ferdi Tayfur'un mal varlığına kızından ve oğlundan kayyum talebi
img

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu
img

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı Asil Nadir hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Dr. Ekrem Teymur: SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zeka dünyasında dengeyi değiştirecek

"SoftBank ve OpenAI anlaşması yapay zekada dengeyi değiştirecek"
6 Şubat anmasında bayrak krizi: Herkes başımıza vali kesildi

6 Şubat anmasında büyük gerginlik! Manzarayı gören başkan deliye döndü
Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda Turan hemen kaptı

Fenerbahçe'nin 250 milyona transfer ettiği futbolcuyu Arda hemen kaptı
Sanayide lokanta açan Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı

Yeşilçam'ın cesur kadınının son halini görenler aynı yorumu yaptı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Bir yıldızı daha sessiz sedasız bitirdiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.