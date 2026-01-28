Haberler

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları tepki çekti

Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları tepki çekti Haber Videosunu İzle
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları tepki çekti
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in annesinin cenazesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti. CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği görüldü. Objektiflere yansıyan görüntülerde, sohbet sırasında zaman zaman gülüşmeler yaşandığı görüldü.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu.

CENAZEDE VATANDAŞLA GÜLÜŞTÜ

Gönen ilçesi Paşaçiftlik kırsal mahallesinde ikindi namazı öncesinde düzenlenen cenaze programında, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği ve zaman zaman gülüşmeler yaşandığı anlar objektiflere yansıdı.

Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti

KAHKAHALARI TEPKİ ÇEKTİ

Taziye ortamında sergilenen bu görüntüler, törene katılan bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, cenaze ortamında bu denli neşeli bir sohbetin konusunun ne olduğu yönünde meraklarını dile getirdi.

Cenazede dikkat çeken rahatlık: Başkanın kahkahaları tepki çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu

Yıllarca anlatılan efsane gerçek oldu
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu

Ünlü oyuncudan DEM Partilileri kızdıracak yorum: Salak salak işler
Diyaloglar Türkçe! Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor

Üç kadının bir erkeği köle gibi kullandığı görüntüye tepki yağıyor
ABD'li senatörden komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek çağrı

Komşu ülkeyi iç savaşa sürükleyecek skandal çağrı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı

Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı