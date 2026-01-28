Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları tepki çekti
İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez'in annesinin cenazesinde kaydedilen görüntüler tepki çekti. CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği görüldü. Objektiflere yansıyan görüntülerde, sohbet sırasında zaman zaman gülüşmeler yaşandığı görüldü.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez'in annesi İkbal Çömez'in cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler kamuoyunun gündemine oturdu.
CENAZEDE VATANDAŞLA GÜLÜŞTÜ
Gönen ilçesi Paşaçiftlik kırsal mahallesinde ikindi namazı öncesinde düzenlenen cenaze programında, CHP'li Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz'ın namaza katılmak yerine cenaze evi dışında bir grup kişiyle sohbet ettiği ve zaman zaman gülüşmeler yaşandığı anlar objektiflere yansıdı.
KAHKAHALARI TEPKİ ÇEKTİ
Taziye ortamında sergilenen bu görüntüler, törene katılan bazı vatandaşların tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, cenaze ortamında bu denli neşeli bir sohbetin konusunun ne olduğu yönünde meraklarını dile getirdi.