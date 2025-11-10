Cem Emir'in Ölümünün 14. Yıl Dönümünde Anma Töreni Düzenlendi

Haber : Caner AKTAN

(TUNCELİ) - Van'da 2011'de meydana gelen depremde kaldığı Bayram Oteli'nin yıkılmasıyla hayatını kaybeden gazeteci Cem Emir, ölümünün 14. yıl dönümünde Tunceli'deki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı.

Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen depremde yıkılan Bayram Oteli'nde bulunan DHA muhabiri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir hayatını kaybetmişti. Cem Emir, ölümünün 14. yıl dönümünde Tunceli'deki mezarı başında ailesi ve meslektaşları tarafından anıldı. Anma töreninde mumlar yakılırken, meslektaşları Emir'in mezarına karanfiller bıraktı.

Depremde yıkılan Bayram Oteli ile ilgili ihmali olan herkesten adalet önünde hesap sorulması gerektiğini belirten Cem Emir'in babası Mehmet Ali Emir, "Sorumlular yargı önünde hesap vermeli ki, bir daha böyle olaylar yaşanmasın. Ama maalesef yine de yaşıyoruz. Cem iyi bir gazeteciydi. Zor şartlara göğsünü gererek gazetecilik yaptı. Doğru gazetecilikten hiç şaşmadı" dedi.

Emek Partisi Partisi Tunceli İl Örgütü adına konuşan Mustafa Taşkale ise, "Cem, kısa yaşamına çok önemli işleri sığdırdı. Aslında bir devrimcinin, bir gazetecinin ya da herhangi halktan yana bir insanın ölümsüzleşmesi demek onun yaşamında yaptığı işlerle ilgilidir. O kısa yaşamında yaptığı halktan yana, emekten yana işlerdir onu ölümsüzleştiren. İşte Cem de bu kısa yaşamında emekten yana gerçeğin habercisi oldu" dedi.

"Cem bizim için basın şehididir"

Cem Emir'in bir dönem ANKA Haber Ajansı'nda da çalıştığını belirten Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, şunları söyledi:

"DHA'ya geçtikten sonra da çok önemli haberlere imza attı. Özellikle Diyarbakır bürosunda çalışırken, Siirt'te küçük yaştaki kız çocuklarının istismar edilmesine ilişkin yaptığı haber, Türkiye'de günlerce konuşuldu. Hemen ardından, Türkiye'de herkesin bildiği ve yakından takip ettiği Hizbullah davasında, sanıkların Yargıtay kararıyla serbest bırakılması büyük tepki çekti. Cem, gazetecilik öngörüsüyle Diyarbakır'daki cezaevinden tahliyeyi gece yarısı görüntülemişti. O sanıklar, bir gün sonra ortadan kayboldu ve haklarında tutuklama kararı çıkarılmasına rağmen maalesef hiçbiri bulunamadı. İşte Cem'in bu haberi, ona Metin Göktepe Ödülü'nü kazandırdı. Cem, 2011 yılında Van depremini takip ederken canı pahasına görev yaptı. Bayram Otel'de haber yazdığı sırada depreme yakalandı ve Sebahattin Yılmaz'la birlikte hayatını kaybetti. Bizim için bir basın şehididir, bir haber şehididir. Cem'i hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

Van 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Bayram Oteli davasında tek hükümlü Tevfik Bayram 4 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Bayram Oteli'nin yıkılmasına ilişkin herhangi bir kamu görevlisi yargılanmadı.