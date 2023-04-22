Çelik'ten, çat kapı ziyaretleri

AK Parti Erzurum milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, Palandöken İlçesi'nde kaymakamlık ve belediye çalışanları ile görüşerek geçirdi.

Ak Parti Erzurum milletvekili Adayı Ayşe Deniz Çelik, Palandöken İlçesi'nde kaymakamlık ve belediye çalışanları ile görüşerek geçirdi. Ardından Şehit Murat Ellik Caddesi'nde çat kapı ziyaretleri yapan Milletvekili Adayı Çelik, Ak Parti'nin her alanda olduğu gibi Ulaşım ve İletişim alanında Türkiye'ye çağ atlattığını söyledi.

Tek tek evlere giderek Ak Parti'nin 21 yıllık çalışmalarına dikkat çeken Çelik, ulaşım ve iletişim alanında dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke konumuna getirildiğini kaydetti.

Çelik, "Ulaşım ve iletişim alt yapısına yapılan yatırımlardan Erzurum'da payına düşeni aldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, vizyonu ile milletimizin önüne bölünmüş yollar serildi. Yüksek hızlı trenlerle ray üstünde, güvenli, hızlı konforlu seyahat imkanı sağlandı. Bir zaman yalnızca zenginlerin erişebileceği uçak yolculuğu rutin hale getirildi. Havayolunu halkın yolu yapan AK Parti ile daha nice çalışmalar yapılacaktır. Vizyoner düşünce ile GSM ve internet alt yapısını dünya standartlarının üzerine taşıdık. Son olarak uzaya gönderdiğimiz İMECE uydumuz teknolojide geldiğimiz noktayı göstermektedir." diye konuştu. - ERZURUM

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023