Çelebi Sultan Mehmed 604. Vefat Yıl Dönümünde Anıldı

Osmanlı Cihan Devleti'nin beşinci padişahı Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yıl dönümünde Bursa'da dualarla anıldı.

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu olarak kabul edilen Çelebi Sultan Mehmed, vefatının 604. yıl dönümünde dualarla anıldı. Yeşil Türbe'de bir araya gelen protokol Çelebi Sultan Mehmed'in ruhu için dua etti. Program sonunda vatandaşlara pilav ikram edildi. Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak, Osmanlı Cihan Devleti'nin beşinci padişahı Çelebi Sultan Mehmed'i 604. vefat yıl dönümünde protokolün katılımıyla dualarla andık. Çelebi Sultan Mehmed, 1386'da Bursa'da doğdu, 26 Mayıs 1421'de Edirne'de vefat etti. Türbesi Yeşil Türbe'dedir. Osmanlı Cihan Devleti'nin ikinci kurucusu olarak anılmaktadır. Yeşil Külliyesi, Çelebi Sultan Mehmed'in semti olarak bilinmekte. Devleti yeniden kurup ayağa kaldırdı" şeklinde konuştu.

Yeşil Türbe'de düzenlenen anma programına Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Bursa İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır, Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen ve AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya katıldı. - BURSA