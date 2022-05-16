Çekmeköy'de engelli bireyler 'Engelsiz Yaşam Festivali'nde gönüllerince eğlendiler - Haberler

Çekmeköy'de, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası sebebiyle Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen 'Engelsiz Yaşam Festivali'nde engelli bireyler ve aileleri gönüllerince eğlendi. Festivale Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da katılım sağlayarak ailelere çiçek dağıttı.

Dünya Engelliler Haftası sebebiyle Çekmeköy Belediyesi tarafından organize edilen 'Engelsiz Yaşam Festivali'nde engelli bireyler lunaparkta doyasıya eğlendi. Taşdelen'de bulunan bir lunaparkta düzenlenen festivalde engelli bireyler ve aileleri çarpışan araba, atlıkarınca, balerin gibi lunapark oyuncaklarında eğlenceli zaman geçirdi. Yüzlerce engelli bireyin katıldığı festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivale, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz katılım sağlayarak ailelere ve çocuklara çiçek dağıttı.

"Belediyelerimizin verdiği destek ile ailelerimiz ve çocuklarımız rahatlamış durumda"

Festivale katılan engelli birey babası Muhammet Sabuncu, "Biz Belediye Başkanımız Ahmet beyden memnunuz. Engellilerin bütün koşullarında yapılması gereken her şeyi yapıyor Ahmet bey. Bundan daha iyisi olmaz. Bunlar engelsiz çocuklar. Bir dakika sonra ne olacağımız belli değil. İnsanlar Bu yaşantı ile çevresine bakarsa bu çocukların engelsiz olduğunu görecek zaten." dedi.

"Belediye olarak yaptığımız bu hizmetlerden dolayı çok mutluyuz "

Festivale katılım sağlayan ve ailelere çiçek dağıtan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, "Bir tane engelsiz yaşam merkezimiz var, 500'ün üzerinde evladımıza orada hizmet veriyoruz. Çok önemli bir hizmet. Bugüne kadar Çekmeköy Belediyesi olarak yaptığımız hizmetlerin başında geliyor. ve bu aileleri istedik ki burada eğlendirelim, güzel anlar yaşatalım. Her birimiz bir engelli adayı olarak bu kardeşlerimizin yanındayız. Hiç evinden çıkamayan aileler çocuklarını okulumuza getirerek hem kendilerine sosyal bir imkan tanıyorlar hem de çocukların orada her türlü eğitimini verecek bir imkan sağlamış olduk. Bugün de onlarla birlikteyiz. Biz bu konuda Belediye olarak yaptığımız hizmetlerden dolayı çok mutluyuz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel