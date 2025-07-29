Çek Asıllı Simona Klıkova, Batman'da Müslüman Oldu

Çek Asıllı Simona Klıkova, Batman'da Müslüman Oldu
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Çek asıllı Simona Klıkova, Batman'da düzenlenen ihtida merasimi ile İslam dinine geçti. Gazze ve ezandan etkilenerek İslamiyet'i seçen Klıkova, 'Sima' ismini alarak Kelime-i Şehadet getirdi.

Çek asıllı Sımona Klıkova isimli kadın Batman'da düzenlenen ihtida merasimi ile müslüman oldu.

Batman'a tatil amacıyla gelen Çek asıllı Simona Klıkova Gazze'nin yanı sıra duyduğu ezandan etkilenerek müslüman olmak istedi. İslamiyet'e geçmek istediğini belirterek Batman İl Müftülüğüne başvuran Sımona Klıkova için ihtida merasimi düzenlendi. Çek asıllı Sımona Klıkova, Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu.

İl Müftüsü Ahmet Durmuş, Sımona Klıkova'ya İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarına dair temel dini bilgiler hakkında bilgiler verdi. Ardından kendi iradesiyle Müslüman olmak istediğini belirten Sımona Klıkova, Kelime-i Şehadet getirerek "Sima" ismini aldı.

Tören sonunda Çek asıllı Sima'ya "ihtida belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Kur'an-ı Kerim hediye edildi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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