Çeçenistan'ın bağımsızlığının sembol ismi Cevher Dudayev anıldı

Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesinin efsane lideri ve ilk cumhurbaşkanı Cevher (Cahar) Dudayev, vefatının 27.yıl dönümünde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde düzenlenen programla anıldı.

Çeçenistan'ın Rus işgaline karşı başlattığı direnişin simge isimlerinden olan eski Çeçenistan Cumhurbaşkanı Cevher (Cahar) Dudayev'in suikast sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 27 yıl geçti. 21 Nisan 1996'da telefon sinyalinden konumu tespit edilmesi sonucu savaş uçağından fırlatılan füzeyle hayatını kaybeden Dudayev'in 27.ölüm yıl dönümünde Çeçen kökenli vatandaşların yaşadığı Göksun ilçesinin Çardak Mahallesi'nde anma programı düzenlendi. Programa, Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Devletleri Genel Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev, Çeçen derneklerinin temsilcileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Yasin-i Şerif okunmasıyla başlayan programda sonra eller semaya açıldı, Dudayev başta olmak üzere Çeçenistan'ın bağımsızlık mücadelesinde şehit düşenler ve depremde vefat edenler için dua edildi.

Programla ilgili olarak ilk değerlendirmeyi mahalle sakinlerinden Çeçen Derneği Temsilcisi Ali Işık, "Cevher Dudayev, 21 Nisan 1996'da şehit edildi. Allah, ona ve silah arkadaşlarına rahmet eylesin. Biz de onurumuzu, varlığımızı ve birliğimizi korumak için verdiğimiz mücadelemizin liderini anmak için bir araya geldik" dedi.

Daha sonra söz alan Çeçenistan İçkerya Cumhuriyeti Türkiye ve Ortadoğu Devletleri Genel Temsilcisi Abdulhakim Shaptukaev ise, Çeçenlerin 'Kahramanı olmayan millet millet değildir, milleti olmayan kahraman da kahraman değildir' atasözünü anımsatarak, Dudayev'in de Çeçenler için büyük bir kahraman olduğunu söyledi.

Shaptukaev konuşmasında: "Cevher Dudayev ve bütün şehitlerimizi anmak için buradayız. Rabbime çok şükür milletimiz var ve kahramanlarımız var. Dudayev de bu kahramanlarımızın en önemlilerinden biridir. Bu kahramanlarımızın verdiği mücadele ile kazandığımız bir davamız. Milletimizin geçmişi, geleceği ve onuru için bu mücadeleyi veren kahramanlarımız var" ifadelerini kullndı.

Çeçenlerin, bağımsızlık mücadelesinde büyük bedeller ödediğine de vurgu yapan Shaptukaev, "Bütün Kafkasya milletlerinin olduğu gibi davamızı savunmak adına bugüne kadar büyük bedeller ödedik. Bu davaya, Allah'ın yardımıyla biz de devam edeceğiz. Bugün şehit Cumhurbaşkanımız Cevher Dudayev'i anmak için bizleri yalnız bırakmadığınız hepinize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Türkiye Cumhuriyeti'ni de kahramanların ayakta tuttuğuna değinen Shaptukaev, "Her zaman Türk devletinin ve milletinin yanındayız. Bu devleti ayakta tutan kahramanlar var. Allah onlara güç versin. Yöneticilere de güç versin" diyerek sözlerini tamamladı.

Program sonunda vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KAHRAMANMARAŞ

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