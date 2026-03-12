BAE açıklarındaki bir gemiye daha şüpheli saldırı

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Cebel Ali limanının yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunan bir konteyner gemisine yabancı bir cisim isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığını açıkladı.

ABD ve İsrail ile İran arasında devam eden savaş, uluslararası deniz taşımacılığını etkilemeye devam ediyor. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları'ndan (UKMTO) yapılan açıklamada, BAE'deki Cebel Ali limanının yaklaşık 65 kilometre kuzeyinde bulunan bir konteyner gemisine şüpheli bir saldırı düzenlendiği bildirildi. Gemiye bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu gemide yangın çıktığı aktarılırken, "Karanlık nedeniyle hasar değerlendirmesi yapılamadı. Tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi" ifadelerine yer verildi.

Bir gemi daha hasar görmüştü

UKMTO, dün de BAE'deki Ras Al-Khaimah limanının yaklaşık 46 kilometre kuzeybatısındaki bir konteyner gemisine bilinmeyen şüpheli bir cismin isabet etmesi sonucu gemide hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırı şüphesine neden olan olayda mürettebattan yaralanan olmamıştı. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı