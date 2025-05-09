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Çaycuma'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi

Çaycuma'da Kariyer Günleri Etkinliği Düzenlendi
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Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yaptığı Kariyer Günleri etkinliği ile öğrencilerini iş dünyası ile buluşturdu. Mühendisler ve usta aşçılar mesleki deneyimlerini paylaştı.

Çaycuma ilçesinde eğitim veren Nuran-Celal Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), geleneksel hale getirdiği "Kariyer Günleri" etkinliği kapsamında iş dünyasından önemli isimleri öğrencilerle buluşturdu. Etkinlikte, çeşitli sektörlerde kariyerlerini zirveye taşıyan mühendisler, yöneticiler ve usta bir aşçı, öğrencilere ilham veren yaşam öykülerini paylaştı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren DENKO Banyo Fabrikası Genel Müdürü Deniz Saraç, ENERJİ-SA mühendisleri Erkan Gürses ve Ömer Faruk Döndüren ile Türk mutfağının usta ismi, executive chef Erdoğan Torlakcık, öğrencilerle bir araya gelerek kariyer yolculuklarını anlattı. Konuklar, iş hayatındaki deneyimlerini ve başarıya giden yolda karşılaştıkları zorlukları öğrencilerle paylaşarak gençlere yol gösterdi.

Özellikle Mengen'de başladığı aşçılık kariyerini Ankara'daki seçkin otellerde geliştirerek executive chef unvanına ulaşan Erdoğan Torlakcık, Türk mutfağına duyduğu bağlılıkla öğrencilerin ilgisini çekti. Etkinlik boyunca konuşmacılar, öğrencilere mesleki gelişimin yanı sıra azim, disiplin ve hedef belirleme konularında da tavsiyelerde bulundu.

Program sonunda Okul Müdürü Sadık Yaşar tarafından katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik, günün anısına çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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