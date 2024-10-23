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Çaycuma'da Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazma Etkinliği

Çaycuma'da Cumhurbaşkanı'na Mektup Yazma Etkinliği
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Çaycuma'da 22-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na el yazılarıyla mektup yazma fırsatı bulacak. Katılımcılar, iletemedikleri sorunları ve istekleri paylaşabilecek.

Çaycuma'da tüm vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na el yazılarıyla mektup yazma fırsatı bulacakları bir etkinliğe davet ediliyor. 22-23 Ekim Salı ve Çarşamba günleri arasında, saat 11: 00-15: 30 arasında, Çaycuma Atatürk Heykeli önünde düzenlenecek bu etkinlikte, partili ya da partisiz herkesin katılımı bekleniyor.

Vatandaşlar, Cumhurbaşkanı'na iletemedikleri sorunları, istekleri, önerileri veya dileklerini el yazılarıyla kaleme alarak paylaşma fırsatı bulacak. Etkinliği düzenleyen yetkililer, yazılan mektupları Cumhurbaşkanı'na ulaştırmayı taahhüt ediyor.

AK Parti Çaycuma İlçe Başkanı Birol Yiğit konuyla ilgili olarak Facebook hesabınızdan yaptığı paylaşımda, "Çok kıymetli Çaycuma'lı hemşehrilerimiz; Kendi el yazınız ile Cumhurbaşkanımıza mektup yazmak ister misiniz? Cumhurbaşkanımıza söylemek isteyip iletemediğiniz sıkıntılarınızı, istek, öneri ne varsa yazın biz kendisine ulaştıralım. 22-23 Ekim (Salı- Çarşamba) günü saat 11: 00-15: 30 arası Çaycuma Atatürk heykeli önünde Partili-Partisiz tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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