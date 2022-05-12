Çay Üreticileri, Rize'de: "Taleplerimizin Yer Aldığı İmzalı Dilekçemizi Teslim Ettik"

KEMALPAŞA, İZMİR (ANKA) - GENÇAĞA KARAFAZLI

Artvin Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinde çay üreticileri Rize Valiliği'nin yasak kararına karşı Rize'ye yürüdü. Çay üreticisi Şenol Çelik, "Biz de bu yasakları tanımıyoruz, dedik yürüyeceğiz dedik ve yürüdük. Rize girişinde Fındıklı ilçesinde polis önümüzü kesti ancak biz ısrarla bu imzaları yetkililere ileteceğiz dedik ve bugün burada bu topladığımız ve taleplerimizin de yer aldığı imzalı dilekçemizi teslim ettik" dedi.

Rize Valiliği, çay üreticilerinin; çay alım politikalarına karşı yürüyüş kararı almasının ardından bugünden geçerli olmak üzere beş gün boyunca, toplantı ve yürüyüşleri yasaklama kararı almıştı. Çay üreticileri, karara rağmen; Artvin'in Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi ilçelerinden Rize'ye doğru yürüyüşe geçti.

Kemalpaşa'dan başlayan yürüyüş Hopa ve Arhavi ilçesindeki çay fabrikası önüne kadar devam etti.

Artvinli çay üreticilerinin yürüyüşü Rize Fındıklı girişinde polis tarafından durduruldu. Çay üreticilerinin GBT kontrollerini yapan polis, üreticilerin Rize'ye gidişine izin vermeyeceğini açıkladı. Yapılan istişarelerin ardından polis, 20 çay üreticisinin ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne gitmesine izin verdi.

Çay üreticilerinden oluşan 4 kişilik bir heyet, ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'ne giderek, taleplerinin yer aldığı imzalı dilekçelerini evrak kayıt memurlarına teslim etti.

"DİLEKÇEMİZİ TESLİM ETTİK"

Çay üreticisi Şenol Çelik şunları söyledi:

"Günlerdir Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde çay üreticilerinin sorunlarının yer aldığı bir imza kampanyası başlattık. Dört koldan düzenleyeceğimiz bir yürüyüşle bugün ÇAYKUR önünde buluşup topladığımız imzaları ÇAYKUR yetkililerine iletecektik.

Bu açıklamamız sonrası Rize Valiliği adeta olağanüstü hal ilan ederek çay üreticilerinin yürüyüşüne izin vermeyeceklerini, her türlü eylemi yasakladıklarını açıkladılar. Biz de bu yasakları tanımıyoruz dedik yürüyeceğiz dedik ve yürüdük. Rize girişinde Fındıklı ilçesinde polis önümüzü kesti ancak biz ısrarla bu imzaları yetkililere ileteceğiz dedik ve bugün burada bu topladığımız ve taleplerimizin de yer aldığı imzalı dilekçemizi teslim ettik. Mücadelemize devem edeceğiz. Taleplerimiz yerine gelene dek susmayacağız."