Çay Bahçesi İşletmecisi 500 Bin TL Değerindeki Çantayı Polise Teslim Etti

Afyonkarahisar'da bir çay bahçesi işletmecisi evinin yakınında bulduğu ve içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik altın, döviz ve Türk Lirası olan çantayı polis karakoluna teslim etti. Örnek bir davranışta bulunan Mahmut Ülker, "Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" dedi.

Dinar ilçesi Fatih Mahallesi'nde oturan çay bahçesi işleten Mahmut Ülker, evine giderken apartman yakınındaki bir duvarın üzerinde çanta buldu. Ardından çantanın içerisine bakan Ülker, çantada altın, döviz ve Türk Lirası olduğunu gördü. Bir süre çevresinde çantanın sahibini arayan Ülker ardından çantayı evine götürdü. Birkaç saat içerisinde çantanın sahibinin çıkmadığını gören Ülker karısını da yanına alarak polis karakolunun yolunu tuttu. Ülker daha sonra çantayı tutanak karşılığın polislere teslim etti. Ülker'in bu örnek davranışı ise çay bahçesi işlettiği Karahacılı köyünün Muhtarı Mehmet Kara ve Kaymakam Kemal Duru tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Yaptığı davranışla "insanlık ölmemiş" dedirten Ülker, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Önce insanlık, para her zaman ikinci planda. Yapmam gerekeni yaptım ve olması gereken buydu. Çantayı bulunca 15 dakika sahibi çıkar diye bekledim sonra karımla birlikte karakola götürdük ve polise teslim ettik. Ağlayanın malı gülene yaramaz ve her zaman sağduyulu olalım" dedi.

Öte yandan, polis yaptığı incelemeler sonrası çantanın sahibine ulaşarak içerisinde yaklaşık 500 bin TL'lik ziynet ve para olan çantayı eksiksiz bir şekilde sahibine teslim etti. - AFYONKARAHİSAR