Çavdarhisar Kaymakamı Şehit Ailelerini Ziyaret Ederek Anneler Gününü Kutladı

Çavdarhisar Kaymakamı Abdullah Gedik, Anneler Günü nedeniyle şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Anneler Günü münasebetiyle Kaymakam Abdullah Gedik, İlçe Jandarma Komutanı Aytekin Tuysuz ve İlçe Emniyet Amiri Erdem Metin ile birlikte şehit ailelerini ziyaret ederek Anneler gününü kutladı. Şehit aileleri ziyaretten dolayı İlçe Kaymakamına ve beraberindeki heyete teşekkür etti. - KÜTAHYA