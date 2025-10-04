Çatak'ta Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Van'ın Çatak ilçesinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında kinik öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmayarak onlara mama verdi.

Etkinlikle çocuklara, hay Van sevgisi ve doğaya karşı duyarlılık kazandırılması hedeflenirken, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Çocuklarımızla birlikte insanlara, hayvanlara ve doğaya duyarlı bir nesil yetiştirelim" mesajıyla düzenledikleri etkinliğin ilgiyle karşılandığını söyledi. - VAN