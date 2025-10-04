Haberler

Çatak'ta Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı

Çatak'ta Öğrenciler Sokak Hayvanlarını Unutmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'ın Çatak ilçesinde Hayvanları Koruma Günü etkinliği kapsamında öğrenciler sokak hayvanlarına mama verdi. Etkinlik, hayvan sevgisi ve doğaya karşı duyarlılık kazandırmayı hedefliyor.

Van'ın Çatak ilçesinde Hayvanları Koruma Günü kapsamında kinik öğrenciler, sokak hayvanlarını unutmayarak onlara mama verdi.

Etkinlikle çocuklara, hay Van sevgisi ve doğaya karşı duyarlılık kazandırılması hedeflenirken, aynı zamanda toplumsal farkındalık oluşturuldu. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hamdi İnan, "Çocuklarımızla birlikte insanlara, hayvanlara ve doğaya duyarlı bir nesil yetiştirelim" mesajıyla düzenledikleri etkinliğin ilgiyle karşılandığını söyledi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diddy'nin seks ticareti davasında karar açıklandı: İşte aldığı ceza

Fuhuş suçlamasıyla yargılanan ünlü ismin cezası belli oldu
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.