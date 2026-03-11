Haberler

Çarşambalıların merhamet eli çocukların yanında

Güncelleme:
Çarşambalılar Derneği, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İlkadım Çocuk Koordinasyon Merkezi'nde kalan çocuklar için 'Sevgi ve Kardeşlik Buluşması İftar Programı' düzenledi. Etkinlikte çocuklar hediyeler alırken, dernek üyeleri ve iş insanları katkıda bulundu.

Çarşambalılar Derneği'nde düzenlenen "Sevgi ve Kardeşlik Buluşması İftar Programı", çocukların yüzündeki tebessümlere sahne oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı İlkadım Çocuk Koordinasyon Merkezi bünyesindeki kurum evlerinde kalan çocuklar programa misafir olarak katıldı.

Etkinlik, dernek üyesi iş insanları tarafından organize edilirken, ev sahipliğini Çarşambalılar Derneği üstlendi. Programın tüm masrafları, yönetim kurulu üyeleri, iş insanları ve restoran işletmecilerinin katkılarıyla karşılandı. İftarın ardından çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı; ayrıca hayırsever bir iş insanı tarafından temin edilen 6 dizüstü bilgisayar, kurumdaki öğrencilere ulaştırılmak üzere yetkililere teslim edildi.

"Bir tebessüm her şeye değer"

İlkadım Çocuk Koordinasyon Merkezi Müdürü Fatih Behçet, çocukların yüzündeki bir tebessümün kendileri için çok kıymetli olduğunu belirterek, onların sevinçlerine ve sıkıntılarına ortak olmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu ifade etti. Behçet, sevgi ve saygı ortamında büyüyen çocukların özgüveni yüksek bireyler olarak yetişeceğine inandıklarını vurgulayarak, çocuklara verilen desteğin her zaman devam edeceğini dile getirdi.

"Merhamet ve şefkat eli çocukların yanında"

Çarşambalılar Derneği Başkanı Hüseyin Avni Özdemir ise böyle bir organizasyonun parçası olmanın kendileri için çok önemli ve kıymetli olduğunu söyledi. Sevgi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen buluşmada çocuklarla aynı sofrayı paylaşmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Başkan Özdemir, konuşmasının sonunda merhamet ve şefkat anlayışının köklü bir medeniyetin mirası olduğunu belirterek, her şartta çocukların yanında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
