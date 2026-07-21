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Çarşamba'da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Çarşamba'da kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, yaz aylarında artan kan ihtiyacına dikkat çekerek bağış çağrısı yaptı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Türk Kızılay tarafından başlatılan kan bağışı kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türk Kızılay tarafından 21-22 Temmuz tarihlerinde 11.00-18.30 saatleri arasında Çarşamba ilçesi Abdullah Paşa Meydanı'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyanın ilk gününde kan alma birimini ziyaret eden Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, yaz aylarında artan kan ihtiyacını karşılamak ve düzenli kan bağışını teşvik etmek amacıyla vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kaymakam Sağlam, vatandaşların kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Çarşamba halkına teşekkür ediyoruz. Özellikle yaz aylarında kan ihtiyacının arttığı bu dönemde vatandaşlarımızın duyarlılığının devam etmesini bekliyoruz" dedi.

İki yıl boyunca hizmet verecek kan bağış ünitesine de değinen Sağlam, "Vatandaşlarımız burada hem sağlık kontrollerini yaptırabilecek hem de kan bağışında bulunarak bir başka insana hayat verebilecek" cümlelerini kullandı.

Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sağlam, "Kan bağışı belirli dönemlerle sınırlı değil. Yıl boyunca Kızılay tarafından ilçemizin farklı noktalarında ve kurumlarımızda kan bağışı organizasyonları devam edecek" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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