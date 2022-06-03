Canlı Hayvan Baskül Fiyatları Geçen Yıla Oranla Yüzde 130 Arttı - Haberler

GÖKHAN TUZLADAN

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban kesecek olan vatandaşlar için canlı hayvan baskül fiyatları açıklandı. Edirne Ziraat Odası Başkanlığı tarafından tüm tarafların katılımı ile belirlenen fiyatlarda dana baskül fiyatı 70 TL olarak kesim dahil olarak belirlenirken kurbanlı koç fiyatı da 65 TL olarak açıklandı.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, Kurban Bayramı öncesinde, canlı hayvan basküllerde, geçen yılın fiyatları ile bu yılın fiyatlarını karşılaştırarak artışın yüzde 130 civarında olduğunu kaydetti. Açıklanan baskül fiyatlarını tüm kesimlerin oy birliği sonrasında aldıklarını aktaran Arabacı şunları söyledi:

"MAKUL FİYAT OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIK"

"Biliyorsunuz kurbanlık fiyatları bizim her yıl Ziraat Odası başkanlığımızla yetkili olan arkadaşlarımızın birlik başkanlarımızın katılımıyla ortaklaşa verdiğimiz bir karar. Dün yine toplandık ve fiyatları belirledik. Fiyatları açıkladık. Şu an 2022 yılı Koç fiyatı 65 TL, keçi fiyatı 43 lira, dana 70 lira ve inek 53 lira olarak açıkladık. Tabii bu açıkladığımız fiyatın içerisinde kesim ve parçalama hizmetleri dahil olarak açıkladık bu fiyatları. İnşallah üreticilerimizin mağdur olmayacağı hayırlı bir kurban sezonu olur diye umut ediyoruz. İnşallah hayırlısıyla üreticilerimiz kurbanını alır, keser ibadetini yerine getirir ve iyi bir yıl olur."

Geçen yıl 24 TL olan ineğin fiyatının bu yıl 53 lira olduğunu ifade eden Arabacı, "Geçen yılki fiyatlarla bu yılki fiyatlar arasında bir kıyaslama yaptığımızda Koç geçen yıl 36 liraydı bu yıl 65 lira. Keçi geçen yıl 28 liraydı bu yıl 53 lira. Dana 32 liraydı bu yıl 70 lira. İnek 24 liraydı bu yıl 53 lira. Zaten biz bu fiyatları belirlerken üreticilerimizin de mağdur olmaması adına makul bir fiyat tutmaya çalıştık. Burada hepimizin bütün katılımcı arkadaşların ortak kararıyla bu yılki yani şu anki girdi maliyetlerini hesapladığımızda ve borsa ortalama fiyatlarını aldığımızda makul fiyat oluşturmaya çalıştık. Hep birlikte aldığımız karar da bu şekilde" dedi.

ANKA / Yerel