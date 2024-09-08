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Cankurtaran'da Reşit Kibar, Metin Lokumcu ve Narin Güran Anısına Fidan Dikildi

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Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çağrısıyla Cankurtaran'da Reşit Kibar, Metin Lokumcu ve Narin Güran anısına fidan dikildi.

HABER: UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çağrısıyla Cankurtaran'da Reşit Kibar, Metin Lokumcu ve Narin Güran anısına fidan dikildi. Kooperatif Başkanı Gökhan Genç yaptığı konuşmada "Diyarbakır'ın acısı bizim de acımızdır ve bizim acımız Diyarbakır'ın acısıdır. Hepimiz üzgünüz ve hepimiz öfkeliyiz elimizden gelen her şeyi yapacağız ve onlar için ağaç dikeceğiz, onlar ölmedi" ifadelerini kullandı.

Artvin'in Hopa ilçesinde ağaç kesimine engel olmak isterken açılan ateş sonucu öldürülen Reşit Kibar, Hopa'da 31 Mayıs 2011'de polisin sıktığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek vefat eden emekli öğretmen Metin Lokumcu ve Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra ölü olarak bulunan Narin Güran anısına Artvin'in Hopa ilçesinde fidan dikildi.

Çifteköprü Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç "azmettiriciler dışardayken Dursun Ali gibi arkadaşımızın içerde olmasına asla müsaade etmeyeceğiz" diyerek, şunları söyledi:

"Bunun bedelini ödeyecekler. Ama sorumluları, ya da azmettiriciler ama onların arkasında durup da biz yanınızdayız diyenler hepinizi tanıyoruz ve hepinizi biliyoruz. Şimdi ruhsatlı tabancasını getiren eli kolunu sallayarak geziyor. Sırf acılıyken birkaç kelime etti diye Dursun Ali arkadaşımızı gece teröristmiş gibi evinden hiçbir gerekçe göstermeden aldılar ve avukat hanımın da şaşkınlığıyla gözaltına aldılar ve dosyayı da avukat hanıma vermediler. Avukat dosyayı görmediği için de savunma yapamadı. Arkadaşımızı yaka paça cezaevine attılar ve biz bunun da takipçisi olacağız. Sanmasınlar ki Çifteköprü köyünde Dursun Aliler ve Reşit Kibarlar biter ve bizim her yerimiz Reşit Kibar ve her yerimiz Dursun Ali'dir. O arkadaşımızı yarın salmazlarsa gerekli eylemleri yapacağımızı buradan söylemek istiyorum."

"Diyarbakır'ın acısı bizim de acımızdır"

Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran için konuşan Genç açıklamasını şu ifalerle tamamladı:

"Uzun zamandır Diyarbakır'da Narin kızımız vardı ve bugün cesedini bulmuşlar çok üzülüyorum ve bir çuval içerisinde toprağa atmışlar. Ülkemizde çok acı şeyler yaşıyoruz Narin Kızımıza da Allah rahmet eylesin, ailesine baş sağlığı diliyorum. Diyarbakır'ın acısı bizim de acımızdır ve bizim acımız Diyarbakır'ın acısıdır. Hepimiz üzgünüz ve hepimiz öfkeliyiz elimizden gelen her şeyi yapacağız ve onlar için ağaç dikeceğiz ve onlar ölmedi ve Reşit abimiz ölmedi."

Kaynak: ANKA / Yerel
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