Vali Taşolar, görev başındaki ekiplerin yeni yılını kutladı

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı gecesi görevde olan jandarma ve polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı tedbirleri çerçevesinde görev başında olan jandarma ekiplerinin ve seyahat halindeki vatandaşların yeni yılını kutladı.

Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar, yılbaşı gecesi tedbirleri çerçevesinde polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasında görevlendirilen ekipleri ziyaret etti. Polis ve jandarma ekipleri ile sohbet eden Taşolar, görevli personellerin ve seyahat halindeki vatandaşların yeni yılını kutladı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
