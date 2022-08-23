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Çankırı gündem haberleri... Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97'nci yıldönümü coşkuyla kutlandı

Yerel Haberler

Gelen Çankırı haberine göre Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97'nci yıldönümü coşkuyla kutlandı Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97'nci yıldönümü coşkuyla kutlandı

ÇANKIRI - Mustafa Kemal Atatürk'ün Çankırı'ya gelişinin 97'nci yıl dönümü, Çankırı'da düzenlenen törenle kutlandı.

Çankırı'da, Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 97'nci yıl dönümünde tören düzenlendi. Gerçekleştirilen törende Atatürk'ün Çankırı'ya gelişini temsilen sporcu öğrenciler tarafından Türk Bayrağı, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz'a teslim edildi. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti.

Daha sonra, protokol üyeleri ve vatandaşlar, Atatürk'ün Çankırı'ya geldiğinde konakladığı okulu ve odayı ziyaret etti. Atatürk'ün konakladığı okulda resim sergisi açıldı. 'Atatürk odası'nı ziyaret Vali Abdullah Ayaz, hatıra defterini imzaladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Arslan - Yerel

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